Sandra Melo convida para evento voltado às mulheres neste sábado em Vilhena

A presidente estadual do PL Mulher em Rondônia, Sandra Melo, esteve na manhã desta segunda-feira na redação do site Extra de Rondônia para divulgar um evento direcionado às mulheres, que acontecerá neste sábado, 13 de dezembro, às 14h30, em Vilhena.

Segundo Sandra Melo, o encontro será realizado no Espaço Kids, localizado atrás da APAE.

A organização do local está a cargo de Dora Leal, presidente municipal do PL Mulher e integrante de longa atuação no trabalho social da Igreja Assembleia de Deus, por meio do SASE.

Durante a visita, Sandra explicou que o encontro tem o objetivo de oferecer uma “palavra de conforto” e incentivar a participação feminina na política.

Segundo ela, mesmo que muitas mulheres afirmem não se envolver com o tema, a rotina doméstica já coloca todas em contato direto com decisões que impactam o orçamento familiar.

A dirigente destacou que o evento servirá como momento de confraternização e diálogo sobre o papel feminino na vida pública.

Sandra informou que foram enviados convites a lideranças do partido, incluindo o presidente estadual do PL, Marcos Rogério, e o senador Jaime Bagattoli, ambos com base eleitoral em Rondônia. No entanto, reforçou que o foco principal do encontro é voltado às mulheres.

A presidente lembrou também do grande evento realizado em Ji-Paraná, que contou com a presença de Michelle Bolsonaro. Segundo ela, o encontro fortaleceu a mobilização feminina no estado e revelou novas lideranças que devem disputar cargos nas próximas eleições, incluindo pré-candidatas estaduais e federais — entre elas, uma representante de Vilhena.

Durante a entrevista, Sandra Melo ainda comentou que o PL prepara um evento para o dia 20 de dezembro, em Ji-Paraná, onde será anunciada a pré-candidatura ao governo do estado de Rondônia pelo senador Marcos Rogério.

O encontro em Vilhena no próximo sábado permanece aberto a todas as mulheres interessadas em conhecer mais sobre o movimento e participar das discussões sobre política e representatividade.