ASBAVI/SicoobCredisul é vice-campeã do Quadrangular de Basquete Sub-16 realizado em Vilhena

A equipe de basquete Sub-16 masculina da ASBAVI/SicoobCredisul conquistou o vice-campeonato do Quadrangular Sub-16 disputado em Vilhena no último fim de semana.

O torneio reuniu equipes de Porto Velho, Tangará da Serra e Vilhena, com jogos iniciados na quarta-feira no IFRO e sequência no Ginásio Geraldão, na sexta, sábado e domingo.

Na fase classificatória, todas as equipes se enfrentaram em chave única. Os dois melhores avançaram para a final, enquanto os terceiros e quartos colocados disputaram o 3º lugar da competição. Um dos duelos mais equilibrados ocorreu entre ASBAVI e Tangará da Serra, no qual a equipe vilhenense foi superada por apenas um ponto.

No domingo, a disputa do terceiro lugar ocorreu entre a equipe As Nações, de Porto Velho, e o IFRO-Vilhena. Os visitantes levaram a melhor em um jogo bastante disputado. A final colocou frente a frente ASBAVI/SicoobCredisul e Tangará da Serra, com a equipe mato-grossense garantindo o título pelo placar de 56 a 37.

A programação do fim de semana também contou com um desafio feminino no sábado. A equipe Sub-19 da ASBAVI enfrentou o time Sub-17 de Tangará da Serra em duas partidas, vencendo ambas como preparação para uma competição prevista para ocorrer em Ji-Paraná no final do mês.

