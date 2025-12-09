Confúcio Moura faz apelo contundente sobre a violência contra as mulheres em pronunciamento no Senado

Em discurso emocionado nesta segunda-feira (8), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) fez um forte pronunciamento no plenário do Senado Federal para denunciar o avanço da violência contra mulheres no Brasil e cobrar medidas urgentes do Estado e da sociedade. Em tom de indignação, o parlamentar afirmou que o país “chegou ao limite moral” diante do cenário que classificou como “barbárie cotidiana”.

Confúcio Moura destacou que o direito à vida das mulheres, embora seja o mais básico dos direitos, precisa ser reafirmado no Brasil devido à persistência da violência de gênero. O senador lamentou que esse fenômeno atravessa classes sociais, faixas etárias, regiões e culturas, atingindo mulheres em áreas urbanas e rurais, ribeirinhas, indígenas e negras.

Ele lembrou que manifestações populares realizadas recentemente em diversas cidades brasileiras ecoaram um grito comum: “queremos mulheres vivas”. Segundo o senador, esse clamor nacional revela a exaustão diante de agressões cada vez mais frequentes, agravadas por décadas de silêncio e negligência.

Os números mencionados por Confúcio Moura reforçam a gravidade do problema. Em 2024, o país registrou 1.459 feminicídios — quatro mulheres assassinadas por dia, a maioria por parceiros ou ex-parceiros. “Esses números não são estatísticas frias, são rostos, sonhos interrompidos e famílias devastadas”, afirmou.

Chamado aos homens e à responsabilidade coletiva

O senador ressaltou que o enfrentamento à violência contra a mulher não é uma pauta exclusivamente feminina. “Os homens não podem continuar achando que essa discussão é delas. É nossa”, alertou, conclamando pais, filhos, irmãos e colegas a integrarem um movimento nacional de conscientização e proteção.

Confúcio também enfatizou o papel transformador da educação, defendendo que o respeito deve ser ensinado desde cedo e reforçado por escolas, igrejas e entidades civis. Segundo ele, já existem experiências internacionais bem-sucedidas baseadas em grandes mobilizações sociais que podem inspirar o Brasil.

Medidas propostas

Durante o pronunciamento, o senador apresentou recomendações de curto prazo para enfrentar a crise, entre elas:

Delegacias da Mulher funcionando 24 horas por dia , inclusive fins de semana, garantindo atendimento nos momentos mais críticos.

, inclusive fins de semana, garantindo atendimento nos momentos mais críticos. Incentivo às denúncias de vizinhos , com garantia de anonimato e proteção.

, com garantia de anonimato e proteção. Aprovação do PL 5.835/2025 , de sua autoria, que cria o Auxílio Recomeço para mulheres vítimas de violência doméstica, oferecendo proteção, suporte financeiro por seis meses e capacitação profissional.

, de sua autoria, que cria o Auxílio Recomeço para mulheres vítimas de violência doméstica, oferecendo proteção, suporte financeiro por seis meses e capacitação profissional. Campanhas permanentes de estímulo à busca por ajuda por mulheres ameaçadas.

por mulheres ameaçadas. Criação de abrigos por meio de consórcios entre prefeituras , para ampliar o acolhimento.

, para ampliar o acolhimento. Profissionalização das mulheres atendidas, assegurando autonomia e reconstrução de suas vidas.

O senador criticou a crença de que o aumento de penas seja a única solução para o problema. Para ele, é necessário garantir que as leis existentes realmente sejam aplicadas e que a sensação de impunidade seja superada.

Um basta à violência

Confúcio Moura declarou que a história mostra quão grave já foi a tolerância à violência de gênero no país, citando casos emblemáticos do passado em que a chamada “defesa da honra” era usada para justificar assassinatos de mulheres. Segundo ele, esse pensamento não pode mais ter lugar na sociedade brasileira.

Ao concluir, o parlamentar afirmou que as recentes manifestações nas ruas deram um recado inequívoco ao poder público: “Não dá mais para conviver com a brutalidade”. Em tom firme, reforçou seu compromisso de lutar por políticas efetivas e pela defesa da vida das mulheres brasileiras.

“Basta de violência, basta de silêncio, basta de tolerar o intolerável”, afirmou. “Enquanto eu tiver voz, ela estará do lado da vida e do lado das mulheres.”