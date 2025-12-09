Escola Genival Nunes realiza “Caminhada do Bem” para encerrar ano com paz e incentivo aos exercícios físicos em Vilhena

A escola estadual Deputado Genival Nunes da Costa realiza, nesta quinta-feira, 11, a “Caminhada do Bem”, em Vilhena.

O evento inicia às 8h e tem por objetivo promover a paz, fortalecer os laços com a comunidade e enviar uma importante mensagem para as férias que se aproximam: a prática de exercícios físicos é fundamental para o bem-estar do corpo, da mente e do coração.

De acordo com release enviado ao Extra de Rondônia, a ação serve como um incentivo para que alunos e famílias mantenham hábitos saudáveis durante o período de recesso.

A concentração e saída serão na Avenida Paraná, localizada nos fundos da escola. O percurso seguirá até o final da avenida e retornará ao ponto de partida, totalizando um trajeto acessível e agradável de aproximadamente 2 quilômetros e meio, aberto a participantes de todas as idades.

Para a equipe organizadora, além do foco na saúde, a caminhada será uma oportunidade para a escola estender seus votos de fim de ano a todos. A direção, equipe pedagógica, todos os docentes e estudantes, desejarão um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo aos presentes, encerrando as atividades letivas com um gesto de união e esperança.

“Este é um momento simbólico para reforçarmos valores como paz, saúde e comunhão. Queremos que nossos estudantes levem para as férias a energia positiva e a consciência de que cuidar de si é um ato de amor”, comentou a direção da unidade escolar.

A participação é gratuita e aberta a todos. Os interessados devem apenas se dirigir ao local no horário marcado, utilizando roupas leves e calçados confortáveis.