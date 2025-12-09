Eyder Brasil condecora profissionais do CREA-RO

O deputado Eyder Brasil entregou Voto de Louvor a profissionais das entidades de classe registradas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia (CREA-RO). A homenagem destacou o papel essencial desses grupos, que representam categorias responsáveis por parte significativa das obras, serviços e soluções que impactam diretamente a vida da população.

As entidades homenageadas incluem engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, tecnólogos e técnicos industriais. Além do trabalho técnico, elas se dedicam à formação contínua, ao diálogo sobre boas práticas e ao fortalecimento da atuação profissional no Estado. O reconhecimento também alcançou dirigentes e associados que, de forma voluntária, colaboram para manter as atividades institucionais e de fiscalização do CREA-RO.

“Eu sei que cada resultado entregue por vocês nasce de muito estudo, responsabilidade e horas de dedicação. A categoria pode contar comigo. Reconhecer esse trabalho é uma forma justa de valorizar quem constrói e cuida do desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou o deputado.