Ieda Chaves pede micro-ônibus para Polícia Penal de Rondônia visando segurança e agilidade

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou, na última semana, ao Governo de Rondônia a Indicação nº 15199/2025, via que cabe à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), solicitando a aquisição de um micro-ônibus para uso exclusivo da Polícia Penal.

A proposta tem como objetivo central garantir melhores condições de deslocamento às equipes operacionais envolvidas em escoltas, vigilância, recambiamento de presos e outras ações estratégicas do sistema penitenciário estadual.

Ieda Chaves argumenta que os policiais penais frequentemente atuam em condições adversas e realizam missões que exigem deslocamentos coletivos e frequentes. Segundo a parlamentar, a ausência de um veículo próprio compromete diretamente a logística, a segurança da equipe e a eficiência do serviço.

“A aquisição de um micro-ônibus devidamente adaptado permitirá maior agilidade, organização e segurança no transporte das equipes, especialmente em trajetos de longa distância ou com destino a unidades prisionais em outros municípios”, justifica a deputada.

A parlamentar finaliza destacando que “a medida é um investimento direto na valorização dos profissionais da Polícia Penal, cuja função é essencial para a manutenção da ordem, disciplina e legalidade dentro do sistema”.

Demanda

A necessidade foi apresentada pelo vereador Nilton Souza (PSDB), que também é servidor público estadual e policial penal.