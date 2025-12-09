Operação conjunta cumpre mandados de busca e apreensão em depósitos ilegais de madeiras em Vilhena

A Polícia Civil de Rondônia, em ação conjunta com a Polícia Civil do Mato Grosso, deflagrou nesta terça-feira, 9 de dezembro de 2025, uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão relacionados ao transporte e armazenamento ilegal de madeira na região da BR-364.

A ação é resultado de investigações conduzidas pela Delegacia de Comodoro (MT), com apoio da equipe de Vilhena (RO), que apuravam o transporte irregular de cargas de madeira em caminhões que circulavam pela rodovia federal.

Durante o andamento das investigações, foi identificado que parte da madeira transportada de forma ilícita teria como destino depósitos clandestinos utilizados para armazenamento e redistribuição do material de origem ilegal.

Com base nos elementos colhidos, o Poder Judiciário autorizou o cumprimento dos mandados de busca. Na operação, foram apreendidos veículos usados no transporte da madeira, além de diversas toras da espécie itaúba, cuja exploração e comercialização são rigidamente controladas pela legislação ambiental.

Todo o material recolhido será submetido à perícia e à verificação da regularidade ambiental e fiscal. Os responsáveis pelos depósitos e pelo transporte serão identificados e poderão responder por crimes ambientais, entre outras infrações penais.

A Polícia Civil reforça que ações desse tipo são essenciais no combate à exploração ilegal de recursos naturais, que provoca prejuízos ao meio ambiente e à economia formal. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na atividade criminosa.