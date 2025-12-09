Organizador anuncia nova edição do Campeonato de Inverno com premiação recorde na Chácara Boa Vista em Vilhena

Ao Extra de Rondônia, o organizador Josimar Costa, popularmente conhecido como “Mazinho”, afirmou que a Chácara Boa Vista em Vilhena, realizará em janeiro, mais uma edição do tradicional Campeonato de Inverno. Segundo ele, a competição chega renovada, agora sob sua direção, e com novidades que prometem atrair equipes de várias regiões.

De acordo com Mazinho, o grande destaque desta edição é a premiação recorde, descrita por ele como a maior já oferecida desde a criação do torneio. Ainda conforme o organizador, os valores chamaram a atenção de equipes de outras cidades e estados, elevando o nível competitivo da disputa.

Mazinho informou que as premiações serão distribuídas da seguinte forma: R$ 20 mil para a categoria Livre, R$ 10 mil para a categoria Veterano 3.5, R$ 7 mil para a categoria Veterano 4.0 e R$ 5 mil para a categoria Master 5.0. Ele destacou ainda que todos os jogos serão realizados no campo society, no formato de sete jogadores na linha e um goleiro.

Segundo o organizador, o congresso técnico ocorrerá no dia 9 de janeiro, enquanto o início do campeonato está previsto para 17 de janeiro. Ainda conforme Mazinho, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp (69) 99332-1893.