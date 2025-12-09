Facebook Instagram
Prefeito rebate críticas e esclarece entraves legais para criação de canil em Colorado

Edinho citou caso de Vilhena, que precisou interditar um canil clandestino por falta de condições sanitárias
Edinho da Rádio, prefeito de Colorado do Oeste / Foto: Divulgação

Através de release encaminhado à redação do Extra de Rondônia, o prefeito de Colorado do Oeste, Edinho da Rádio, rebateu críticas da moradora Cleviane Moreira a respeito da suposta omissão da administração municipal em relação à causa dos animais de rua e à construção de um canil na cidade.

Edinho explicou que “a gestão municipal é pautada por estudos técnicos e conformidade jurídica, e não por clamor emocional”.

O ponto focal da discórdia é o uso de barracões públicos, que, após vistoria da Engenharia Municipal, foram declarados impróprios para uso devido a riscos estruturais e de desabamento.

De acordo com o mandatário municipal, a Associação de Luta Por Castração dos Animais, criada em 2022 e com sede original em Cerejeiras, possui pendências documentais. Foi constatado que o nome da moradora Cleviane Moreira não consta no Estatuto ou na Ata de fundação da entidade, e não foi apresentada Procuração que lhe concedesse poderes de representação legal perante o Município.

O release informa que, apesar das irregularidades (sanáveis), a Prefeitura afirma ter elaborado um Termo de Concessão de Uso provisório do local para abrigo dos animais, sob condições previstas em lei. No entanto, segundo o Executivo, a interessada não compareceu ao Paço Municipal para assinar o documento e formalizar a parceria (leia documentos no final da matéria).

RIGOR SANITÁRIO E TÉCNICO

Edinho ressaltou que a criação de um canil municipal ou centro de zoonoses exige o cumprimento de rigorosas normas federais e resoluções do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV). Entre os requisitos estão: Instalação de baias impermeáveis e isolamento sanitário; Sala cirúrgica e de atendimento veterinário licenciada; Gerenciamento adequado de resíduos sólidos e hospitalares; Apresentação de Projeto Técnico assinado por Médico Veterinário responsável.

Citou o exemplo recente da cidade de Vilhena, que precisou interditar um canil clandestino por falta de condições sanitárias, para justificar a cautela adotada no caso de Colorado do Oeste.

A VIA LEGAL: PRÓXIMOS PASSOS

O prefeito negou qualquer omissão e reforçou que a gestão municipal segue os trâmites legais para garantir uma solução definitiva e segura para a causa animal. O próximo passo – segundo ele – deve ser a realização de um Chamamento Público, permitindo que todas as ONGs e Associações devidamente regularizadas possam se credenciar e colaborar com o Município dentro dos limites da lei.

“A Administração Pública reforça que o mérito social da proteção animal é reconhecido, mas que a execução de qualquer projeto deve observar os limites da lei para garantir a segurança dos animais e dos voluntários”, encerrou.

Despacho colorado

 

