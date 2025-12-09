Trabalhador nega descarte irregular e relata demissão após repercussão em Vilhena

Em visita ao Extra de Rondônia na manhã da última segunda-feira, 08, o prestador de serviços J. C. A., de 39 anos, pai de família, apresentou sua versão sobre o vídeo divulgado na última sexta-feira, no qual é acusado de descartar dejetos na beira da estrada enquanto trabalhava com um caminhão de auto-fossa em Vilhena. Ele nega qualquer irregularidade e afirma que o episódio trouxe graves consequências para sua vida pessoal e profissional.

De acordo com Júlio, a mangueira vista próxima ao barranco se desprendeu devido às más condições da estrada durante uma forte chuva. “Naquela buraqueira do Barão do Melgaço 2, a mangueira foi soltando. Com o sol ela amolece, com o tempo frio endurece. Ela caiu e foi arrastando. Eu vi no retrovisor, mas não desci na hora porque estava chovendo muito”, explicou.

Ele afirma que, ao descer posteriormente para recolher o equipamento, encontrou um morador filmando e o acusando de descartar dejetos na beira da estrada, o que nega “Naquela mangueira pequena não sai dejeto. Quem conhece o caminhão sabe que existe outra saída, maior, que realmente é usada no esgotamento da fossa. Não tem lógica sair algo por ali”.

Júlio relata que a repercussão do vídeo foi devastadora. Além de ataques e ofensas nas redes sociais, ele conta que foi demitido após o episódio, o que agravou sua situação como provedor da casa. “Estou sendo motivo de chacota. Me chamaram de porco, falaram absurdos. Eu nunca faria uma atrocidade dessas. Moro há quase 40 anos em Vilhena. Estou muito abalado”.

Ele também destaca que nenhuma análise técnica foi realizada até o momento.

“Não fizeram análise do solo, nada foi constatado. Se provarem que saiu algo daquela mangueira, eu respondo. Mas se não constar nada, acho justo que quem gravou o vídeo também responda”.

Atualmente desempregado e responsável pelo sustento da família, Júlio faz um apelo à comunidade. Ele afirma estar em busca de uma oportunidade na área de transporte, destacando que possui CNH categoria E e ampla experiência com carreta.

Caso alguém queira oferecer uma oportunidade de trabalho, o contato informado pelo trabalhador é: (69) 9 9389-9772.