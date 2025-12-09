Viabilidade da pré-candidatura de Eliton Costa a deputado federal ganha destaque em Vilhena e Cone Sul

A possível candidatura do vereador vilhenense Eliton Costa a deputado federal ganha espaço no cenário político regional.

O parlamentar reúne fatores que reforçam a viabilidade de um projeto eleitoral mais amplo, como desempenho ativo na Câmara Municipal de Vilhena, trajetória pública sem registros de conduta irregular e atuação conectada às demandas locais.

Eleito pelo Republicanos nas Eleições 2024, Eliton Costa mantém presença constante nas discussões legislativas de 2025. O vereador tem apresentado indicações, participado de votações importantes e cobrado ações do poder público, consolidando uma imagem de atuação técnica e voltada ao cotidiano da população.

Entre as iniciativas registradas no mandato estão: Fiscalização e denúncias sobre descarte irregular de lixo e abandono de imóveis em bairros da cidade;Propostas relacionadas à infraestrutura urbana, como criação de áreas de estacionamento e melhorias estruturais em vias principais; Indicações para reforço de serviços públicos, limpeza urbana e manutenção de ruas; Moções de apoio a atletas e projetos esportivos locais, evidenciando proximidade com diferentes setores da comunidade. A soma dessas atividades ajuda a compor um perfil de parlamentar presente e ativo na construção de soluções para o município.

Um dos pontos que fortalece a viabilidade da pré-candidatura é a inexistência de registros públicos que indiquem investigação, acusação ou conduta duvidosa relacionada ao vereador. Esse fator é considerado relevante em disputas para cargos proporcionais de maior alcance, como o de deputado federal, onde o histórico do candidato costuma influenciar a avaliação do eleitorado.

Com experiência no setor privado e formação superior, o vereador reúne elementos que ampliam sua capacidade de articulação política e diálogo com diferentes segmentos. Sua atuação local consistente contribui para aumentar a visibilidade e para consolidar uma base eleitoral que pode ser expandida para além de Vilhena.

A combinação de desempenho parlamentar, reputação positiva e alinhamento com demandas regionais indica um cenário favorável à construção de uma candidatura competitiva ao Congresso Nacional, caso o projeto seja confirmado.