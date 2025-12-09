Facebook Instagram
terça-feira, 09 de dezembro de 2025.

VÍDEO: caminhonete parte ao meio e pega fogo após colisão na BR-364 perto de Pimenta Bueno

Acidente envolveu três veículos e interrompeu totalmente o trânsito na manhã desta terça-feira
O trânsito está totalmente bloqueado nos dois sentidos da rodovia / Imagens: Redes Sociais

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete e dois caminhões foi registrado na manhã desta terça-feira, 9 de dezembro de 2025, na BR-364, próximo ao Posto São Roque, a cerca de 50 quilômetros de Pimenta Bueno.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, o condutor da picape teria tentado ultrapassar uma carreta em faixa contínua quando acabou colidindo de frente com um caminhão boiadeiro.

O impacto foi tão intenso que a caminhonete partiu ao meio e pegou fogo. O motorista ficou preso às ferragens, porém ainda não há confirmação oficial sobre seu estado de saúde.

O trânsito está totalmente bloqueado nos dois sentidos da rodovia. Motoristas que passavam pelo local registraram imagens do acidente e publicaram em redes sociais.

>>>Imagens abaixo:

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.