VÍDEO: caminhonete parte ao meio e pega fogo após colisão na BR-364 perto de Pimenta Bueno

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete e dois caminhões foi registrado na manhã desta terça-feira, 9 de dezembro de 2025, na BR-364, próximo ao Posto São Roque, a cerca de 50 quilômetros de Pimenta Bueno.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, o condutor da picape teria tentado ultrapassar uma carreta em faixa contínua quando acabou colidindo de frente com um caminhão boiadeiro.

O impacto foi tão intenso que a caminhonete partiu ao meio e pegou fogo. O motorista ficou preso às ferragens, porém ainda não há confirmação oficial sobre seu estado de saúde.

O trânsito está totalmente bloqueado nos dois sentidos da rodovia. Motoristas que passavam pelo local registraram imagens do acidente e publicaram em redes sociais.

>>>Imagens abaixo: