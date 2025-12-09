Zero Grau realiza “Domingo do Piseiro” com Maninho Show em Vilhena

A Zero Grau do Deck promoverá, no próximo domingo, dia 14, o evento “Domingo do Piseiro”. A programação, divulgada pela organização, contempla uma série de apresentações musicais voltadas ao entretenimento do público.

Segundo os organizadores, o cantor Maninho Show será a atração principal da noite, com um repertório voltado ao gênero piseiro, estilo que tem ganhado destaque no cenário regional. A agenda musical prevê, ainda, a participação do DJ7, responsável pelo pré-show, e da cantora Meire Cabianchi, que comandará o pós-show.

Os ingressos, de caráter unissex, estão disponíveis em lote promocional ao valor de R$ 25,00, podendo ser adquiridos de forma antecipada. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones (69) 99200-3905 e (69) 99381-6557.