Bicicleta furtada em frente a consultório odontológico é recuperada pela PM em Cabixi

Na noite de terça-feira, 9 de dezembro de 2025, a Polícia Militar recuperou uma bicicleta furtada em frente a um consultório odontológico, em Cabixi (leia mais AQUI).

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, após o registro da ocorrência, a guarnição iniciou patrulhamento e, ao chegar à Avenida Tamoios, avistou um adolescente conduzindo uma bicicleta da marca Cairu, de cor preta, com as mesmas características da que havia sido levada momentos antes.

Questionado sobre a origem do veículo, o jovem alegou que teria encontrado a bicicleta no lixo, nas proximidades de um consultório odontológico.

No entanto, os policiais constataram que a residência do rapaz fica próxima ao local do furto. A mãe do adolescente relatou que ele chegou em casa no período da tarde dizendo ter encontrado o objeto descartado.

Diante dos fatos, a bicicleta foi apreendida e posteriormente devolvida à proprietária. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste para as providências cabíveis.