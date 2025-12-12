Homem desaparecido há quase 30 anos é localizado em Vilhena após matéria do EXTRA

Poucos minutos após a divulgação de uma reportagem do Extra de Rondônia sobre o caso de Lourinaldo Manoel da Silva, desaparecido há quase 30 anos, a família recebeu informações que permitiram localizá-lo em Vilhena.

A confirmação foi feita por seu sobrinho, Anderson Pinheiro, que mora em Caruaru (PE).

Segundo Anderson, logo após a publicação da matéria, familiares foram contatados e receberam o endereço onde Lourinaldo estaria vivendo, no bairro Jardim Ipê, em Vilhena. A família confirmou que ele foi encontrado e que a busca chegou ao fim após quase três décadas de incertezas.

CASO MOBILIZOU FAMILIARES EM PERNAMBUCO

Lourinaldo Manoel da Silva, nascido em 23 de outubro de 1962, trabalhava como fotógrafo ambulante e desapareceu depois de deixar o Maranhão, onde residia na época. A família passou anos sem notícias até encontrar indícios de que ele teria vivido em Vilhena.

Um CNPJ registrado em nome dele, com endereço no Parque Industrial Tancredo Neves, reacendeu as esperanças dos parentes e levou à busca por informações na cidade. Um endereço no bairro Vila Operária também havia sido investigado, mas a casa estava abandonada.

DIVULGAÇÃO AJUDOU A LOCALIZAR O DESAPARECIDO

Com dificuldades para encontrar o familiar, a família buscou apoio de moradores de Vilhena. Um mototaxista, sensibilizado com a situação, procurou o Extra de Rondônia, que divulgou a história.

Minutos após a publicação, chegaram as primeiras informações precisas, permitindo que os parentes confirmassem o paradeiro de Lourinaldo.

FINAL FELIZ APÓS TRÊS DÉCADAS

Com a localização confirmada, Anderson Pinheiro agradeceu a todos que colaboraram e informou que a família está aliviada por reencontrar o parente após tantos anos de buscas.