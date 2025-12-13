“Caminhada Esperança” reúne mais de 300 pessoas e lideranças políticas em Vilhena; Confúcio diz que vai à reeleição e elogia Lula

A cidade de Vilhena sediou, na manhã deste sábado, 13, o evento “Caminhada Esperança”, que reuniu mais de 300 pessoas, entre militantes, apoiadores e lideranças políticas de diferentes partidos.

A mobilização contou com a presença de representantes de vários municípios da região do Cone Sul de Rondônia.

O encontro teve como objetivo promover o diálogo político e fortalecer a articulação entre lideranças regionais, reunindo participantes de cidades como Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Chupinguaia e Pimenteiras do Oeste, além de Vilhena.

Entre as autoridades e lideranças políticas presentes estiveram o senador Confúcio Moura, o ex-senador Acir Gurgacz, a deputada estadual Cláudia de Jesus, o ex-deputado federal Anselmo de Jesus, além de dirigentes partidários, ex-vereadores e representantes de movimentos sociais.

Também participaram do evento lideranças locais e regionais de partidos como PT, PDT, MDB, PSB, PCdoB e Rede Sustentabilidade, reforçando o caráter multipartidário da “Caminhada Esperança”.

CONFÚCIO MOURA DESTACA ARTICULAÇÃO POLÍTICA E PREPARAÇÃO ELEITORAL

Em entrevista exclusiva concedida ao Extra de Rondônia, Confúcio Moura falou sobre a importância da mobilização, o cenário político estadual e nacional, além de seus projetos para as próximas eleições.

De acordo com Confúcio Moura, a iniciativa tem como objetivo reunir partidos de diferentes campos ideológicos, incluindo siglas de centro, centro-esquerda e também alguns partidos de direita.

Segundo ele, o encontro busca apresentar resultados e ações realizadas em Rondônia, além de preparar o grupo para o processo eleitoral de 2026. “O objetivo é congregar os partidos de centro, alguns partidos de direita e de centro-esquerda, para apresentarmos os benefícios que temos trazido para o estado de Rondônia, em todos os municípios e para todos os partidos políticos”, afirmou.

O senador destacou ainda que o movimento visa mobilizar lideranças e militantes para a construção de candidaturas em todos os níveis nas próximas eleições.

IMPORTÂNCIA DO DEBATE DEMOCRÁTICO

Durante a entrevista, Confúcio Moura ressaltou a relevância do debate político e da pluralidade de ideias dentro do processo democrático.

Segundo ele, a divergência é um elemento essencial para o aperfeiçoamento das decisões públicas. “Não existe democracia sem divergência e sem debate. Nenhuma lei é feita a partir de um pensamento único. É necessário o aperfeiçoamento por meio da discordância”, declarou.

Ele acrescentou que o trabalho desenvolvido ao longo das agendas pelo estado busca justamente fortalecer esse ambiente de diálogo político.

POSIÇÃO SOBRE EXTREMISMOS

O senador também comentou sua visão sobre os extremos ideológicos. De acordo com Confúcio Moura, sua atuação política é pautada pelo diálogo e pela busca de equilíbrio. “Eu, particularmente, não gosto de extremismo, nem da extrema direita, nem da extrema esquerda. Sou um homem de diálogo, que procura atender a todos”, disse.

Confúcio Moura mencionou sua trajetória política, destacando a experiência acumulada ao longo de campanhas e mandatos eletivos.

PROJETOS POLÍTICOS E ELEIÇÕES

Questionado sobre seus planos eleitorais, o senador afirmou que não pretende disputar novamente o Governo de Rondônia. Segundo ele, a função exige energia e renovação, e o eleitorado do estado é majoritariamente jovem. “Não serei mais candidato ao governo. Já foram dois mandatos. Acredito que Rondônia precisa de um governador jovem e dinâmico”, explicou.

Confúcio Moura informou que seu projeto político é a reeleição ao Senado Federal.

AVALIAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL

Sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador afirmou que a gestão federal tem realizado ações em Rondônia, independentemente do posicionamento político do estado. “O governo Lula tem feito muito por Rondônia e não virou as costas para nenhum prefeito ou para o governo do Estado”, declarou.