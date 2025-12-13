Facebook Instagram
Colégio Tiradentes convoca candidatos para Exame Intelectual do ano letivo de 2026 em Vilhena

Imagem: Ilustrativa

O Colégio Tiradentes da Polícia Militar – CTPMV informa que estão convocados os candidatos inscritos para o Exame Intelectual, destinado ao preenchimento das vagas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e do 1º e 2º anos do Ensino Médio, referentes ao ano letivo de 2026, em Vilhena.

A prova será aplicada no dia 16 de dezembro de 2025 (terça-feira), nas dependências do CTPMV. O portão será aberto às 07h00 e fechado às 08h00, impreterivelmente. O término da avaliação está previsto para às 11h00, conforme o horário oficial do Estado de Rondônia.

Os candidatos devem observar atentamente as orientações constantes no Edital nº 001/2025 – CTPMV, comparecendo com antecedência e portando documento oficial de identificação.

