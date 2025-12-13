Deputada Rosangela Donadon convida moradores de Presidente Médici para Feira Empreendedora Festival neste domingo

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) está convidando a comunidade de Presidente Médici para prestigiar a Feira Empreendedora Festival, que será realizada neste domingo, dia 14 de dezembro, com início a partir das 16h.

A programação acontece na Praça da Prefeitura e reunirá pequenos empreendedores, artesãos, produtores locais e comerciantes, criando um ambiente favorável para exposição de produtos, comercialização direta e fortalecimento da economia local.

O evento também contará com apresentações culturais e o Festival de Talentos, que abre espaço para artistas do município mostrarem seu potencial.

Os participantes do Festival de Talentos disputarão a classificação para a grande final em Jaru, que oferecerá premiação em dinheiro, sendo R$ 10.000 para o primeiro colocado, R$ 6.000 para o segundo e R$ 4.000 para o terceiro.

A Feira Empreendedora Festival tem se consolidado como uma iniciativa de grande impacto nos municípios do Cone Sul, promovendo o empreendedorismo, a geração de renda e o fortalecimento dos pequenos negócios. Em cidades que já receberam o evento, os expositores relataram ótimo volume de vendas, especialmente nos segmentos de alimentação, artesanato, produtos regionais, entre outros.

Para a deputada Rosangela Donadon, o evento é uma forma prática de incentivar o desenvolvimento local. “É um espaço para valorizar quem trabalha, empreende e movimenta a economia da cidade. Convido toda a população de Presidente Médici para participar e apoiar nossos talentos”, afirmou.

Rosangela Donadon destacou ainda que a iniciativa foi pensada para toda a família e reafirmou seu compromisso com ações que impulsionam o empreendedorismo, a cultura e o desenvolvimento regional.

Inscrições para barracas e Festival de Talentos através do seguinte contato: Dhaiane – (69) 99289-7414