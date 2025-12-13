Facebook Instagram
Foragido condenado por chacina em fazenda reage à prisão, é baleado e morre no Hospital Regional de Vilhena

Wémerson Marcos da Silva, conhecido como “Preto”, estava condenado a mais de 100 anos de prisão
Wémerson Marcos da Silva / Foto: Divulgação

Na manhã deste sábado, 13 de dezembro de 2025, uma operação da Polícia Militar na zona rural de Vilhena resultou na morte de Wémerson Marcos da Silva, conhecido como “Preto”.

O foragido da Justiça foi baleado durante a tentativa de cumprimento de mandado de prisão e morreu após dar entrada no Hospital Regional de Vilhena.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, Wémerson havia sido condenado a mais de 100 anos de reclusão por participação na chacina ocorrida na Fazenda Vilhena, crime que vitimou o empresário conhecido como Nego Zen, sua esposa e funcionários, mortos a tiros. Entre os envolvidos no caso, ele era o único que ainda se encontrava foragido.

A Polícia Militar recebeu informações de que o condenado estaria nas proximidades da fazenda onde ocorreu o crime. Com base nos dados, uma equipe se deslocou até a região para cumprir o mandado judicial. Durante a abordagem, Wémerson teria reagido à prisão, sendo atingido por disparos.

Após ser baleado, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Até o momento, os detalhes oficiais da operação e das circunstâncias do confronto não foram divulgados pelas autoridades responsáveis.

