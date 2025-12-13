PL deve oficializar pré-candidaturas na próxima semana durante encontro estadual em Ji-Paraná

O Partido Liberal (PL) realiza no próximo dia 20 de dezembro, em Ji-Paraná, um encontro estadual que deve reunir vereadores, prefeitos, filiados e lideranças políticas da sigla em Rondônia.

A informação foi confirmada por fontes do Extra de Rondônia que conversaram com dirigentes do partido.

O evento está sendo convocado pelo senador Marcos Rogério (PL-RO) e tem como objetivo promover um alinhamento interno, além de discutir o cenário político estadual e nacional, a organização partidária e as estratégias para os próximos pleitos.

De acordo com as informações apuradas, o encontro contará com a presença de representantes do PL de diferentes regiões do estado, especialmente do eixo central de Rondônia, com foco em Ji-Paraná e municípios vizinhos.

Durante a programação, devem ser abordados temas relacionados ao fortalecimento do partido, atuação de mandatos atuais e planejamento político para os próximos anos.

Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o senador Marcos Rogério negou, em conversas reservadas, que o evento seja oficialmente o lançamento de uma pré-candidatura. No entanto, lideranças do partido avaliam que o encontro poderá marcar um movimento inicial de articulação política, com discussões sobre o futuro do PL em Rondônia.

Ainda, conforme relatos de dirigentes, devem ser debatidos nomes que vêm sendo citados no cenário eleitoral, incluindo possíveis pré-candidaturas ao Governo de Rondônia, à Câmara dos Deputados, à Assembleia Legislativa e ao Senado.

O encontro em Ji-Paraná é visto por dirigentes como uma oportunidade de reunir a base do PL, promover integração entre mandatos e filiados e alinhar discursos e estratégias políticas para o próximo ciclo eleitoral.

A programação completa, horários e local do evento ainda devem ser divulgados oficialmente pela direção estadual do partido.