Em Vilhena, Acir Gurgacz confirma pré-candidatura ao Senado e critica falta de organização governamental

O ex-senador Acir Gurgacz participou, neste sábado, 13, da “Caminhada da Esperança” realizada em Vilhena.

O evento marcou o encontro de uma frente ampla de partidos no Cone Sul do estado (leia mais AQUI).

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Gurgacz confirmou sua pré-candidatura ao Senado Federal nas eleições de 2026, enfatizou a importância do movimento multipartidário para “levar a nossa mensagem” e “ouvir da sociedade o que as pessoas estão esperando para Rondônia”.

As reuniões do grupo progressista já ocorreram em diversas cidades como Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Guajará-Mirim.

Questionado sobre sua intenção de concorrer, o ex-senador foi direto: “Eu sou pré-candidato ao Senado Federal”. Ele manifestou o desejo de continuar o trabalho iniciado em Brasília, afirmando possuir “muitos projetos importantes para o Estado e para o País” e a certeza de que pode “contribuir muito para o desenvolvimento de Rondônia”.

A preparação eleitoral, segundo ele, é fundamental para “aproximar a gente para a população e vice-direita”, garantindo representantes que estejam “à altura da necessidade do povo de Rondônia” em todas as esferas: Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Governo do Estado. O PDT, partido de Gurgacz, já está com sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal “praticamente completa”.

Ao avaliar a administração atual do estado de Rondônia, Acir Gurgacz expressou “uma preocupação muito grande”. O ex-senador apontou dois pontos críticos:

Diminuição Populacional: Ele destacou que nos dois últimos anos, o estado registrou uma diminuição de população, um fato que contraria o histórico de Rondônia, e falta de Planejamento: Gurgacz criticou a “falta de planejamento, falta de organização governamental”, tanto em nível estadual quanto federal.

Para reverter o quadro, ele propôs a necessidade de “virar a chave dessa história” com um foco na industrialização. As metas citadas incluem: Trazer novas indústrias para o estado, construir uma esmagadora de soja, ampliar o número de frigoríficos de pescado, aves e suínos.

Segundo Gurgacz, a região do Cone Sul possui condições ideais para ampliar a produção de suínos e aves, o que permitiria a Rondônia não apenas alimentar o estado e o país, mas também exportar.