segunda-feira, 15 de dezembro de 2025.

Adolescente de Vilhena morre afogada em rio em Novo Progresso no Pará

Corpo de jovem de 14 anos foi localizado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira
Até o momento, não há informações sobre o translado do corpo da adolescente para Vilhena

O corpo da adolescente Mikaelly Rosa Miranda, de 14 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, no Rio Jamanxim, no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações do Jornal Folha do Progresso, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas nas primeiras horas do dia, após a suspensão dos trabalhos no domingo (14). Pouco tempo depois, a jovem foi localizada já sem vida.

Mikaelly havia desaparecido enquanto acampava com familiares nas proximidades da ponte sobre o rio, no trecho da rodovia que dá acesso de Novo Progresso à Floresta Nacional (Flona), a cerca de sete quilômetros da área urbana do município.

As circunstâncias do afogamento ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Imagens registradas por um seguidor da página “Apaga Fogo” mostram a atuação das equipes de resgate no local.

Até o momento, não há informações sobre o translado do corpo da adolescente para Vilhena.

