Adolescente de Vilhena morre afogada em rio em Novo Progresso no Pará

O corpo da adolescente Mikaelly Rosa Miranda, de 14 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, no Rio Jamanxim, no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará.

De acordo com informações do Jornal Folha do Progresso, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas nas primeiras horas do dia, após a suspensão dos trabalhos no domingo (14). Pouco tempo depois, a jovem foi localizada já sem vida.

Mikaelly havia desaparecido enquanto acampava com familiares nas proximidades da ponte sobre o rio, no trecho da rodovia que dá acesso de Novo Progresso à Floresta Nacional (Flona), a cerca de sete quilômetros da área urbana do município.

As circunstâncias do afogamento ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Imagens registradas por um seguidor da página “Apaga Fogo” mostram a atuação das equipes de resgate no local.

Até o momento, não há informações sobre o translado do corpo da adolescente para Vilhena.