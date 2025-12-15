“Caminhada do Bem” mobiliza comunidade escolar e reforça valores de paz, saúde e convivência na Escola Deputado Genival Nunes

Na manhã desta quinta-feira, 11 de dezembro, a Escola Estadual Deputado Genival Nunes da Costa – Programa de Educação Integral foi palco de um momento especial de união e conscientização: a “Caminhada do Bem” idealizado inicialmente pelas professoras Flávia Ulisses de Queiroga e Pauliane de Lima Silva. O evento, que começou às 8h, reuniu com sucesso todos os professores, estudantes e alguns pais, cumprindo seu objetivo de confraternizar com a comunidade escolar e disseminar uma poderosa mensagem de paz e hábitos saudáveis para as férias.

A caminhada, que percorreu um trajeto de aproximadamente 2km e meio pela Avenida Paraná (nos fundos da escola), foi um vibrante encontro que destacou a importância dos exercícios físicos para o bem-estar integral – “bom para a mente, alma e coração”.

Tivemos a ilustre presença do Secretário Executivo Wesley Germiniano e da Vereadora Oziane Germiniano, que acompanharam todo o percurso e interagiram com os participantes, reforçando o apoio da gestão municipal às iniciativas que promovem educação, saúde e comunidade.

A segurança e a fluidez do evento foram garantidas graças ao apoio essencial da Polícia de Trânsito (PTRAM), que acompanhou todo o trajeto. A equipe organizadora agradece imensamente o profissionalismo e a dedicação dos agentes, que foram fundamentais para assegurar a tranquilidade e o sucesso da caminhada.

O agradecimento também se estende à Associação Corpo em Movimento, cuja participação ativa e expertise somaram-se à energia dos estudantes, criando uma atmosfera ainda mais motivadora e profissional.

Gratidão ao Secretário Municipal de saúde de Parecis Lutero Paraiso, mesmo distante se fez presente em nosso evento, contribuindo efetivamente na realização do mesmo.

Mais do que uma simples caminhada, o evento serviu como o encerramento simbólico do ano letivo. Ao final do percurso, a mensagem central foi reafirmada: desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a toda a comunidade escolar, incentivando que o período de recesso seja também de cuidado consigo mesmo e com o próximo, mantendo o corpo ativo e cultivando a paz.

“Ver a nossa comunidade unida, com o apoio de autoridades, da PTRAM e de parceiros especializados como a Corpo em Movimento, superou todas as expectativas. A ‘Caminhada do Bem’ cumpriu seu papel de semear a paz, a confraternização e a conscientização sobre a vida ativa. Este é o espírito que queremos que todos levem para 2026”, declarou a direção da escola.

O evento reforçou o papel da escola como um polo integrador no bairro, indo além da sala de aula para tocar em valores essenciais para a formação cidadã.