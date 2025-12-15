Discussão entre casal termina com registro de ocorrência policial em Cabixi

Na tarde de sábado, 13 de dezembro de 2025, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de desentendimento entre casal em Cabixi.

O caso foi posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste.

De acordo com apuradas pelo Extra de Rondônia, o comunicante informou que estava em sua residência com a esposa quando teve acesso ao aparelho celular dela e visualizou mensagens que, em seu entendimento, indicariam uma possível traição.

Ao questionar a companheira sobre o conteúdo, ela teria se recusado a conversar e tentado tomar o celular de suas mãos, ocasionando arranhões durante a ação.

Ainda conforme o relato, a mulher ficou emocionalmente alterada e, em meio à discussão, o comunicante arremessou o aparelho celular contra a parede, causando a quebra do objeto.

Em seguida, a esposa teria desferido um tapa na região da orelha do comunicante. Ele afirmou que, nesse momento, apenas a segurou com o objetivo de acalmá-la.

O homem relatou ainda que, no período noturno, a esposa saiu de casa para participar de um evento e, ao retornar, teria afirmado que não desejava mais manter o relacionamento, pedindo que ele deixasse a residência.

Diante da situação, o comunicante disse que concordou em sair e informou que recolheria apenas seus pertences pessoais.

No entanto, segundo ele, uma nova discussão teve início, ocasião em que a esposa teria danificado uma corrente e uma pulseira de sua propriedade.

Durante a tentativa de acalmá-la, o comunicante afirmou que acabou esbarrando no óculos da mulher, que já estava danificado, resultando na quebra total do objeto.

Após reunir seus pertences, o comunicante deixou o local. A ocorrência foi registrada e encaminhada para as providências cabíveis junto à Polícia Civil.