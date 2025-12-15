Em agenda no Cone Sul, governador Marcos Rocha inaugura unidade do “Tudo Aqui” em Vilhena

A população de Vilhena passou a contar, a partir de sábado (13), com uma nova unidade do “Tudo Aqui”.

O espaço foi inaugurado pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, e está localizado no Park Shopping Vilhena, na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no Bairro Jardim Eldorado.

A unidade foi implantada com estrutura moderna e centralizada, com o objetivo de concentrar diversos serviços públicos em um único local, atendendo moradores de Vilhena e de municípios da região.

Durante a inauguração, o governador Marcos Rocha destacou que a nova unidade atende a uma demanda local. Segundo ele, a proposta é facilitar o acesso da população aos serviços essenciais, com mais rapidez e eficiência no atendimento.

SERVIÇOS OFERECIDOS NO “TUDO AQUI” VILHENA

A unidade do “Tudo Aqui” reúne serviços que anteriormente exigiam deslocamento a diferentes órgãos públicos. Entre os atendimentos disponíveis estão: Emissão e atualização da Carteira de Identidade Nacional (CIN); Acesso a programas sociais; Atendimentos e orientações do Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon); Serviços do Sistema Nacional de Emprego (Sine); Atendimentos dos Correios; Serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO); Procedimentos de Regularização Fundiária por meio da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat).

Além disso, pequenos empreendedores podem buscar atendimento, capacitação e informações sobre linhas de crédito por meio do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia (Proampe).

O “Tudo Aqui” Vilhena funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, sem interrupção no horário de almoço.