PolíticaThiago Flores anuncia entrega de 50 títulos de terra a moradores da Gleba Massaco

No próximo dia 19 de dezembro, a partir das 10h, o município de Alta Floresta d’Oeste será palco de um momento histórico: a entrega dos primeiros 50 títulos definitivos da Gleba Massaco, uma demanda que estava travada há anos.

A conquista é resultado da atuação direta do deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO), em parceria com o INCRA, destravando processos que garantem segurança jurídica, dignidade e o direito de propriedade a famílias que aguardavam há décadas pela regularização de suas terras.

A solenidade acontece no Parque de Exposições, localizado na Rua José Linhares – Redondo, e marca o início de uma nova fase para a região, que passa a ter acesso facilitado a crédito rural, investimentos e desenvolvimento sustentável.