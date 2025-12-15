Prefeitura de Corumbiara recebe Selo Ouro de Transparência do Tribunal de Contas de Rondônia

A Prefeitura de Corumbiara foi reconhecida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) com o Selo Ouro de Transparência, certificação concedida às administrações municipais que se destacam pela qualidade das informações disponibilizadas ao público e pelo cumprimento das normas de transparência na gestão pública.

O selo é parte do Programa de Transparência Pública do TCE-RO, que avalia anualmente os portais oficiais das prefeituras e câmaras municipais. Entre os critérios analisados estão a disponibilidade de dados sobre receitas e despesas, execução orçamentária, licitações, contratos, remuneração de servidores e acessibilidade das informações ao cidadão.

De acordo com o Tribunal, o Selo Ouro representa um reconhecimento às prefeituras que atingem alto nível de conformidade nas exigências legais, apresentando clareza, organização e atualização frequente dos dados públicos.

O prefeito Leandro Vieira destacou o recebimento da certificação e afirmou que o reconhecimento reforça o compromisso da administração municipal com a transparência. Segundo ele, Corumbiara volta a alcançar um importante resultado no que diz respeito à responsabilidade e à clareza na prestação de contas à população.

O Selo Ouro coloca Corumbiara entre os municípios com melhor desempenho em transparência no estado, fortalecendo a confiança da comunidade na administração pública e garantindo maior acesso às informações sobre a gestão municipal.