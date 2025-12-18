Associação de Piscicultores se reúne com prefeito para retomada das atividades em Colorado

A Associação dos Piscicultores de Colorado do Oeste (AQCOL) realizou, na manhã de quarta-feira (17), por volta das 10h30, uma reunião com o prefeito Edinho da Rádio, com o objetivo de discutir a retomada das atividades da piscicultura no município.

O encontro contou com a participação de representantes da associação e teve como pauta principal a reorganização da AQCOL e o fortalecimento da produção de pescado em Colorado do Oeste. Durante a reunião, foi tratada a parceria entre o poder público municipal e os piscicultores, visando apoiar ações para reativar o setor.

De acordo com as informações apresentadas, o prefeito Edinho confirmou apoio à associação para a retomada do povoamento dos tanques, etapa considerada necessária para atender os associados e reestruturar as atividades da piscicultura local. A iniciativa também conta com apoio do senador Jaime Bagattoli, que deverá colaborar com ações voltadas ao fortalecimento da produção.

A AQCOL busca, com a retomada das atividades, reorganizar os trabalhos da associação e ampliar o suporte aos piscicultores do município. Novas reuniões e encaminhamentos devem ocorrer para definir os próximos passos da parceria.