Blitz educativa reforça regras no trânsito e informa sobre fiscalização eletrônica em Vilhena

A Coordenadoria de Fiscalização de Trânsito (CFT), ligada a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), em parceria com a Polícia Mirim e a Polícia Militar do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), realizou na tarde desta terça-feira, 16, uma Blitz Educativa na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em Vilhena.

A iniciativa teve como principal objetivo conscientizar condutores de veículos sobre a importância do cumprimento das normas de circulação e conduta no trânsito.

Durante a ação, foram repassadas orientações voltadas à direção defensiva, ao respeito às faixas de pedestres e às vias preferenciais, além do uso correto de equipamentos obrigatórios, como o cinto de segurança e a cadeirinha para crianças. Também foram destacados os limites de velocidade e outros cuidados essenciais para a prevenção de acidentes.

Conforme Carlos Suchi, coordenador da CFT, durante a ação também foram repassadas informações aos motoristas a respeito da implantação do sistema de fiscalização eletrônica, cujas instalações já tiveram início no município. “Temos o mapeamento das vias com maiores índices de acidente, a implantação já começou nesses pontos. A medida visa reduzir o elevado número de acidentes registrados na cidade, promovendo mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres”, esclareceu.

Entre as ações para melhorar a fiscalização no trânsito, está a realização de um concurso público em 2026 para contratar Agentes de Trânsito, o que permitirá ampliar a presença e o monitoramento nas vias urbanas.