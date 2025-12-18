Coronel Chrisóstomo garante mais de R$ 3 milhões para as Forças Armadas em Rondônia em 2025

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) destinou e acompanhou o empenho de mais de R$ 3 milhões em recursos federais, em 2025, para reforçar a estrutura das Forças Armadas em Rondônia. Os valores foram aplicados em reformas, aquisição de equipamentos e viaturas, com reflexos no apoio às ações de segurança pública no estado.

As emendas individuais do parlamentar atenderam o Exército Brasileiro, a Força Aérea Brasileira e a Marinha do Brasil. Os recursos foram usados na melhoria de unidades militares, na qualificação de efetivos e no reforço da capacidade operacional em Porto Velho.

No Exército, Coronel Chrisóstomo garantiu R$ 450 mil para reformas no 5º Batalhão de Engenharia de Construção, voltadas à implantação de curso de formação de condutores e à melhoria do serviço de aprovisionamento. O deputado também destinou R$ 100 mil ao projeto Soldado-Cidadão, que oferece qualificação profissional a jovens e reservistas.

Na Aeronáutica, foram empenhados R$ 600 mil para a reforma das piscinas da unidade da Força em Rondônia, com foco na estrutura de apoio e treinamento.

Para a Marinha do Brasil, o parlamentar assegurou R$ 300 mil destinados à aquisição de uma viatura pick-up e um veículo sedan para a Capitania Fluvial de Porto Velho, ampliando a fiscalização da navegação nos rios da região.

O reforço da estrutura das Forças Armadas contribui para o apoio às ações de segurança pública em Rondônia, com atuação no controle de fronteiras, combate a crimes ambientais, fiscalização fluvial e resposta a situações de emergência, em cooperação com outras forças do estado.