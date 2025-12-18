Delegado Camargo pressiona Governo e cobra retomada imediata do Pró-Leite e do Funcafé em defesa dos produtores de RO

O deputado estadual Delegado Camargo intensificou a pressão sobre o Governo de Rondônia ao protocolar indicação formal exigindo a retomada imediata do Programa Pró-Leite e do Funcafé, políticas públicas consideradas vitais para a sobrevivência da agricultura familiar e para a sustentação das cadeias produtivas do leite e do café no estado.

A iniciativa foi encaminhada ao chefe do Executivo, com cópia à Casa Civil e à Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, e expõe, diretamente, a falta de respostas concretas do governo diante da crise enfrentada pelos produtores rurais.

No documento, o parlamentar apresenta uma série de questionamentos objetivos e incisivos, cobrando do Executivo estadual explicações sobre a inexistência de planejamento técnico, cronograma definido e previsão orçamentária para a reativação dos programas. Delegado Camargo também exige clareza sobre quais órgãos serão responsáveis pela execução, quais critérios serão adotados para o atendimento dos produtores — especialmente os agricultores familiares — e quais medidas serão implementadas para evitar que políticas essenciais voltem a ser abandonadas.

A cobrança ocorre após audiência pública que escancarou a insatisfação e a insegurança vividas pelos produtores de leite em Rondônia. Na ocasião, foi consenso entre representantes do setor que a interrupção dessas políticas públicas agravou a perda de renda, desestimulou a permanência no campo e enfraqueceu economias locais que dependem diretamente da produção rural. Segundo o deputado, o Estado não pode virar as costas para quem sustenta a base produtiva do interior.

Na justificativa da indicação, Delegado Camargo destaca que tanto o Pró-Leite quanto o Funcafé já demonstraram, no passado, resultados concretos, com aumento da produção, melhoria da qualidade dos produtos e valorização do pequeno produtor. Para o parlamentar, ignorar essa experiência positiva é repetir erros que custam caro à economia estadual e aprofundam desigualdades regionais.

À frente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, o deputado vem se consolidando como uma das vozes mais firmes na cobrança por responsabilidade administrativa e efetividade das ações do Executivo. A indicação reforça sua atuação combativa, utilizando os instrumentos legais do Parlamento para exigir transparência, planejamento e respeito ao interesse público, conforme prevê a Constituição do Estado e o Regimento Interno da Casa.

Para Delegado Camargo, a retomada dos programas vai além de uma pauta agrícola: trata-se de uma decisão estratégica para o desenvolvimento econômico de Rondônia. “Sem apoio ao produtor, o campo enfraquece, a economia desacelera e quem paga a conta é a população”, reitera o parlamentar. Agora, a expectativa recai sobre o posicionamento do Governo do Estado de Rondônia, que precisará responder se continuará adiando soluções ou se assumirá, de fato, o compromisso com quem produz e gera riqueza no estado.