Deputada Gislaine Lebrinha acompanha entrega de móveis na Escola Regina

A parlamentar foi recepcionada pela diretora da escola, Eliane, pelo vereador Márcio, autor da indicação da emenda, e por seu irmão, Ângelo Lebrinho. Durante a visita, a deputada anunciou novo investimento no valor de R$ 1 milhão, destinado à ampliação da estrutura da escola. Segundo a parlamentar, o recurso visa fortalecer a qualidade do ensino e promover melhores condições de aprendizado.

Gislaine Lebrinha destacou que o investimento na educação é essencial para o desenvolvimento do município e reafirmou o compromisso com ações que garantam melhorias contínuas para a comunidade escolar.