Forças de segurança desarticulam organização criminosa ligada ao Comando Vermelho em Colorado e Cerejeiras

Um trabalho integrado das forças de segurança pública de Rondônia resultou na desarticulação de uma célula de organização criminosa ligada à facção Comando Vermelho, com atuação nos municípios de Colorado do Oeste e Cerejeiras.

A ação envolveu a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, após o avanço das investigações iniciadas a partir de denúncias de ameaças e extorsões contra empresários locais. As vítimas eram coagidas a realizar pagamentos ilícitos sob ameaça de represálias.

De acordo com a apuração policial, diante da recusa de um dos empresários em atender às exigências do grupo criminoso, os investigados ordenaram e executaram um incêndio criminoso contra dois estabelecimentos comerciais de uma provedora de internet, sendo um em Colorado do Oeste e outro em Cerejeiras. Os ataques causaram prejuízos significativos e colocaram em risco a segurança da população.

Durante a operação, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços, resultando na apreensão de armas de fogo, munições, drogas, veículos, dinheiro, aparelhos celulares e outros materiais utilizados na prática criminosa. Também foram expedidos 22 mandados de prisão temporária e preventiva, sendo que dois investigados seguem foragidos da Justiça.

Os suspeitos deverão responder pelos crimes de organização criminosa, extorsão, incêndio criminoso, tráfico de drogas, entre outros previstos na legislação penal.

As forças de segurança destacaram que a operação reforça o compromisso com o enfrentamento ao crime organizado, a preservação da ordem pública e a garantia de mais segurança à população de Rondônia.

A investigação contou com a participação de efetivos policiais dos municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Vilhena, Pimenta Bueno e Cacoal.