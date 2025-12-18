Ieda Chaves fortalece empreendedorismo ao destinar verba para o Festival Empreende Mulheres BVQQ

Como principal responsável pela destinação de recursos, no valor de R$ 361 mil, para a realização do 1º Festival Empreende Mulheres BVQQ – Negócios, Inovação e Cultura Feminina, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou da programação realizada no último domingo (14), na Praça Aluísio Ferreira, em Porto Velho.

O evento foi coordenado pela Associação Cultural Banda do Vai Quem Quer (ACBVQQ) e reuniu empreendedoras de diferentes segmentos, promovendo visibilidade, capacitação e geração de renda.

Durante o contato direto com as expositoras, a parlamentar destacou a importância de iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. “Todo evento focado nas mulheres, especialmente naquelas que empreendem, é extremamente válido. Esse movimento não começou agora, já vem sendo incentivado há muitos anos e hoje ganha ainda mais força com ações como essa, que têm uma estrutura excelente e grande poder de mobilização”, afirmou.

Ieda Chaves também ressaltou que muitas participantes começaram pequenas e hoje já alcançaram um novo patamar. “São mulheres que conseguiram transformar o próprio trabalho em renda de verdade, o que é fundamental para a autonomia feminina”.

A deputada reforçou ainda o impacto social do empreendedorismo na vida das mulheres. “Não existe liberdade para a mulher se ela não tiver independência financeira. Apoiar essas empreendedoras também é uma forma de combater a violência contra a mulher. São mães atípicas, mulheres que precisavam de visibilidade e de capacitação para aprender a precificar, vender e fazer a pós-venda. Esse apoio faz toda a diferença”, acrescentou Ieda Chaves.

Transformação

Já a presidente da ACBVQQ, Sicília Maria Andrade, enfatizou o caráter humano e transformador do festival. “Por trás de cada mesa com produtos expostos existe uma história de vida, de superação, de recomeço e, muitas vezes, de sobrevivência. Estamos aqui para dar visibilidade a essas mulheres e aos trabalhos que elas desenvolvem, para que possam garantir renda própria. Para muitas delas, o empreendedorismo é a única fonte de sustento da família”, destacou.

Parcerias

O Festival contou com a parceria do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec/RO), e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RO), que promoveu, durante os meses de outubro e novembro, capacitações em diversas áreas para as expositoras.