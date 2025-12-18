Veja detalhes de operação que resultou em morte de criminoso condenado a 87 anos de prisão por chacina em Vilhena

Uma operação de alta complexidade conduzida pela Polícia Militar de Rondônia resultou, no último sábado, 13 de dezembro de 2025, na localização de um dos criminosos mais perigosos do estado, foragido da Justiça e incluído na lista dos oito mais procurados de Rondônia.

A ação ocorreu na região de Vilhena e terminou com a morte do suspeito após confronto com a polícia.

A operação foi coordenada pelo Comando Regional de Policiamento III (CRP III), por meio do 3º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com o Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

A ação teve como base informações da Agência de Inteligência da PMRO/CRP-III e contou com integração e apoio de forças federais, incluindo a Polícia Federal, reforçando a atuação conjunta no combate ao crime organizado.

O alvo, identificado Wémerson Marcos da Silva, conhecido pelo apelido de “Preto”, possuía mandado de prisão em aberto e acumulava condenações pelos crimes de sequestro e cárcere privado, homicídio e furto, com pena remanescente superior a 87 anos de reclusão.

De acordo com a inteligência policial, o foragido estaria escondido em um barraco no interior de um acampamento da Associação dos Produtores Rurais Renascer de Vilhena, situado na zona rural de Pimenta Bueno, em área limítrofe à Fazenda Vilhena, região marcada por histórico de conflitos agrários violentos.

O suspeito foi condenado como um dos executores diretos da chacina ocorrida em outubro de 2021, quando cinco pessoas foram assassinadas na mesma região, o que elevou o grau de risco da operação.

Diante da periculosidade do foragido, da possibilidade de fuga pela mata e da suspeita de apoio logístico de terceiros, o BOPE foi mobilizado, com planejamento tático rigoroso e atuação integrada entre as forças de segurança.

Na manhã da operação, equipes do BOPE realizaram o cerco pelo interior da mata, enquanto policiais do PATAMO se posicionaram na área frontal do acampamento para bloquear possíveis rotas de fuga. As guarnições se identificaram e informaram o motivo da presença policial, momento em que o foragido fugiu em direção à mata fechada.

Durante as buscas, o indivíduo foi localizado nas proximidades de um igarapé e, ao receber voz de parada, sacou uma pistola e efetuou disparos contra os policiais, caracterizando agressão injusta e iminente. A equipe reagiu para cessar a ameaça.

Após a intervenção, foram apreendidos uma pistola calibre .380, carregadores, munições, rádios comunicadores, balaclavas, faca, dinheiro, documentos, além de mantimentos e anotações relacionadas à demarcação de terras e possível invasão de propriedade rural.

O suspeito chegou a receber socorro e foi encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena, porém teve o óbito confirmado posteriormente durante o registro da ocorrência.

Segundo a Polícia Militar, a ação evidencia o preparo técnico e a atuação integrada das forças de segurança no enfrentamento a crimes de alta periculosidade, reforçando o compromisso com a segurança da população.