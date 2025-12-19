VAZ Desenvolvimento Imobiliário entrega Boulevard Premium Cacoal com investimentos acima do previsto em contrato

A Vaz Desenvolvimento Imobiliário realizou, na última quarta-feira (17/12), a Assembleia Geral de Instalação do Condomínio do Boulevard Premium Cacoal Residence & Resort, formalizando a entrega oficial do empreendimento aos moradores. O evento aconteceu nas dependências do próprio condomínio e reuniu diretoria, equipe técnica, parceiros e proprietários.

Mais do que a entrega formal, a assembleia foi marcada pela apresentação transparente dos números que comprovam a superação do que havia sido previsto em contrato, especialmente no que diz respeito aos investimentos em mobiliários, equipamentos e estrutura das áreas comuns.

O investimento total do Boulevard Premium Cacoal Residence & Resort alcançou R$ 27,5 milhões, valor que contempla todas as etapas da obra, incluindo infraestrutura, construção, áreas de lazer, paisagismo, sistemas operacionais e acabamentos.

Dentro desse montante, o contrato previa um investimento de aproximadamente R$ 367 mil destinado exclusivamente a itens, equipamentos, mobiliários e eletrodomésticos das áreas comuns do condomínio. Ao longo do desenvolvimento do empreendimento, no entanto, a Vaz realizou adições significativas, elevando esse valor para mais de R$ 1,2 milhão, o que representa um investimento mais de três vezes superior ao inicialmente previsto em contrato apenas nesses itens.

Entre os acréscimos realizados estão a ampliação e qualificação dos mobiliários e eletrodomésticos das áreas comuns, aquisição de equipamentos adicionais para a academia, implantação de um sistema completo de monitoramento e segurança, além de melhorias que elevaram de forma significativa o padrão de conforto, funcionalidade e qualidade do condomínio. O comparativo apresentado durante a assembleia reforçou o compromisso da empresa em entregar mais do que foi prometido, mantendo um padrão de excelência alinhado à filosofia da Vaz Desenvolvimento Imobiliário.

Para Marcos Castilho, diretor de negócios das filiais de Rondônia e Mato Grosso, esse diferencial faz parte da cultura da empresa. “Toda entrega nos enche de orgulho, mas quando conseguimos ir além do que prometemos, reforçamos ainda mais a confiança dos nossos clientes. Isso reflete um trabalho sério, planejado e feito com responsabilidade desde o início”, destacou.

Com conceito residence & resort, o Boulevard Premium Cacoal oferece uma estrutura completa de lazer, com academia equipada, piscina tropical com borda infinita, bar da piscina, spa com sauna, sala de massagem, praça da criança, espaço gourmet, salão de festas, pet place, quadras esportivas, campo de futebol society, boulevard sport grill e uma ampla área verde de 31.607,15 m², consolidando-se como um dos empreendimentos residenciais de alto padrão da cidade.

Segundo o diretor-presidente da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, Douglas Vaz, o Boulevard Premium Cacoal reforça a atuação sólida da empresa em Rondônia e representa mais um avanço dentro de um trabalho que já vem sendo desenvolvido em cidades como Vilhena, Chupinguaia e Cerejeiras. Além de Rondônia, a Vaz possui forte atuação e empreendimentos nos estados de Mato Grosso, Espírito Santo e São Paulo, consolidando sua presença em diferentes regiões do país. “Cacoal e todo o seu entorno podem esperar por novos projetos, sempre com o propósito de elevar significativamente o padrão de morar, promover desenvolvimento urbano planejado e impactar positivamente a qualidade de vida da população. Nosso compromisso vai além de construir empreendimentos; é contribuir para a evolução das cidades onde atuamos”, afirmou.

Localizado estrategicamente na BR-364, próximo à Havan, o empreendimento conta com 231 terrenos, com áreas privativas que variam de 300 m² a 600 m², reforçando o perfil exclusivo, planejado e alinhado às novas demandas de moradia e bem-estar.