Aos 82 anos, mãe de ex-deputado falece vítima de problema de saúde em Vilhena

A pioneira vilhenense Noemi Schramm de Souza, 82 anos, faleceu nesta segunda-feira, 22, vítima de problemas de saúde.

Ela é mãe do ex-deputado estadual, ex-vereador e advogado Newton Schramm de Souza.

Ao Extra de Rondônia, Newton Schram informou que sua mãe faleceu por insuficiência respiratória.

O velório acontecerá a partir das 13h, no Memorial São Matheus e o enterro ocorrerá nesta segunda-feira às 17h no cemitério Cristo Rei, em Vilhena.

Em nota, a Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena manifesta profundo pesar pelo falecimento. “Dona Noemi fez parte da história de construção e desenvolvimento de nosso município, deixando um legado marcado pelo trabalho, pelos valores familiares e pela contribuição à formação da comunidade vilhenense, sendo referência de dedicação e exemplo às futuras gerações. Neste momento de dor e consternação, o Poder Legislativo Municipal se solidariza com os familiares e amigos, desejando que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte os corações enlutados e conceda força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda. A Câmara Municipal se une em respeito e homenagem, externando seus mais sinceros sentimentos de condolências”, destaca.