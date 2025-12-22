Asbavi/SicoobCredisul é campeã da Taça Ji-Paraná de Basquete Sub-23 com cesta decisiva no fim

A equipe masculina da Asbavi/SicoobCredisul conquistou, no último final de semana, o título da Taça Ji-Paraná de Basquete na categoria sub-23.

A decisão foi marcada por emoção até os segundos finais, quando a equipe garantiu a vitória com a cesta do título no fim da partida.

Além do troféu no sub-23 masculino, a Asbavi teve um desempenho expressivo em outras categorias. No sub-15, a equipe chegou à final e ficou com o vice-campeonato, sendo superada por uma diferença mínima de apenas três pontos, em um jogo equilibrado do início ao fim.

No basquete feminino sub-23, as atletas da Asbavi também apresentaram boas atuações ao longo da competição e encerraram sua participação na terceira colocação, demonstrando evolução e competitividade diante das adversárias.

Já na categoria sub-19 masculina, a competição contou com a participação de 10 equipes, divididas em três grupos — dois com três times e um com quatro. A Asbavi terminou a fase classificatória em segundo lugar em seu grupo, porém, devido ao regulamento da competição não prever a classificação do melhor segundo colocado para as semifinais, a equipe acabou sendo eliminada.

Ao final da competição, a Asbavi destacou a importância do apoio recebido e agradeceu aos patrocinadores e colaboradores, ressaltando que os resultados refletem o trabalho contínuo de atletas, comissão técnica e apoiadores do projeto.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>