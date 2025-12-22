Deputada federal Cristiane Lopes participa de certificação do projeto PCD+ Mães Atípicas em Porto Velho

Em Porto Velho, a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-RO) participou da cerimônia de certificação das alunas do Projeto PCD+ Mães Atípicas, realizada no auditório do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Zona Norte.

O evento marcou a conclusão dos cursos de Empreendedorismo, Informática Básica, Estética Facial e Maquiagem, Inclusão Digital II e Marketing Digital.

O projeto é fruto de emenda parlamentar destinada pela deputada Cristiane Lopes e executado pelo IFRO, garantindo não apenas qualificação profissional, mas também acolhimento, serviços de saúde e políticas públicas voltadas às mães atípicas e às pessoas com deficiência em diversas regiões do estado.

Durante a solenidade, a deputada destacou o significado humano e social da iniciativa.“Este projeto vai muito além da qualificação profissional. Ele representa amor, acolhimento, respeito e oportunidade. Cada mulher certificada aqui carrega uma história de luta, superação e coragem. O meu compromisso é seguir caminhando ao lado de vocês, abrindo portas, criando oportunidades reais e garantindo políticas públicas que transformem vidas de verdade”, afirmou Cristiane Lopes.

O reitor do Instituto Federal de Rondônia, professor Moisés José Rosa Souza, ressaltou a importância da parceria e o papel do IFRO na promoção da inclusão social.“O Projeto PCD+ Mães Atípicas traduz a essência do IFRO, que é transformar vidas por meio da educação. Essa parceria com a deputada Cristiane Lopes fortalece o compromisso institucional de atender quem mais precisa, com dignidade e respeito”, destacou o reitor.

O diretor-geral do IFRO, Campus Porto Velho Zona Norte, Jeferson Cardoso da Silva, também enfatizou o impacto social da iniciativa.“ O recurso destinado pela deputada permite ampliar o atendimento e alcançar cada vez mais famílias que precisam desse suporte para reconstruir sonhos e projetos de vida”, pontuou.

A coordenadora do projeto, Telma, reforçou o significado da capacitação na vida das participantes.“Mais do que ensinar técnicas, este curso devolve autonomia, autoestima, empoderamento e esperança. Cada mulher que passa por aqui sai mais forte, confiante e preparada para enfrentar seus desafios e construir novas oportunidades”, afirmou.

Presidente da Frente Parlamentar de Cuidados das Mães de Crianças e Adolescentes com Deficiências, Autismo e Doenças Raras, Cristiane Lopes tem se destacado nacionalmente na defesa das famílias atípicas, fortalecendo políticas públicas que unem cuidado, dignidade e inclusão.

No Congresso Nacional, a deputada também é autora de importantes propostas, como o PL 1069/2023, que amplia direitos das mulheres com endometriose, e o PL 4942/2023, que assegura atendimento psicológico gratuito pelo SUS para mães atípicas.

Emocionada, a parlamentar encerrou sua participação reafirmando o compromisso com a causa.“Cada mãe carrega um mundo dentro de si. O meu trabalho, a minha missão e a minha responsabilidade é fazer com que esse mundo seja mais leve, mais digno e cheio de oportunidades. Seguimos juntas, porque cuidar de quem cuida é transformar vidas”, concluiu.