Deputada Sílvia Cristina alerta para queda no preço do leite e prejuízo aos produtores

A deputada federal Sílvia Cristina tem denunciado a situação dos produtores de leite em Rondônia, afetados pela queda no preço do litro, abaixo de R$ 2,00 na média, gerando prejuízos, afetando a economia local e fazendo muitas famílias deixarem de criar gado leiteiro.

“Os produtores de leite em Rondônia enfrentam uma crise no setor, mais uma vez. O preço do litro de leite é baixo e mal cobre os custos de produção, ou muitas vezes nem cobre os custos. E isso ocorre no país todo. Homens e mulheres acordam antes do sol nascer, numa batalha de todos os dias, mas não são respeitados!”, denunciou a deputada.

Segundo Sílvia Cristina, “em razão desse descaso, o número de produtores de leite tem diminuído a cada ano em Rondônia. A cada ano, fica mais difícil pro homem do campo. Integro a Frente Parlamentar da Agricultura (FPA) e sigo cobrando para que haja políticas de valorização dos produtores de leite, para que continuem produzindo”.

Através da FPA, a Câmara dos Deputados conseguiu que o Governo aumentasse a alíquota de imposto no leite em pó, importado da Argentina, Uruguai e Paraguai. “Já estamos com preços baixos e ainda importamos leite em pós dos vizinhos, isso enfraquece ainda mais a nossa produção interna e afeta os nossos produtores. O leite precisa ser valorizado, pois é um alimento muito rico. Leite é vida e os produtores precisam ser respeitados!”, finalizou a parlamentar.