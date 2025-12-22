Em visita ao EXTRA, Jaime Bagattoli destaca recursos que superam R$ 60 milhões para Cone Sul e garante apoio a Flávio Bolsonaro

O senador Jaime Bagattoli (PL-RO) visitou a sede do Extra de Rondônia nas manhã desta segunda-feira (22), onde concedeu entrevista e fez um balanço das principais ações do seu mandato no Senado Federal ao longo de 2025.

Durante a conversa, o parlamentar abordou temas como o Marco Temporal, projetos voltados à geração de empregos, destinação de emendas parlamentares para Rondônia e o cenário político nacional e estadual.

Ao falar sobre o trabalho legislativo, o senador destacou a aprovação do Marco Temporal no Congresso Nacional. Segundo ele, a proposta foi aprovada tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, resultando posteriormente na Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que alcançou 52 votos favoráveis no Senado, superando o mínimo necessário. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados.

Outro ponto abordado foi o projeto conhecido como Emprego Safrista, do qual Jaime Bagattoli foi relator. A proposta busca enfrentar a falta de mão de obra no setor agrícola em diversas regiões do país. O projeto permite a contratação temporária de beneficiários do Bolsa Família por até 180 dias, sem a perda do benefício social, garantindo carteira assinada, recolhimento de INSS e FGTS. Ao término do contrato, o trabalhador retorna automaticamente ao programa social.

Durante a entrevista, o senador apresentou números sobre as emendas destinadas ao estado de Rondônia. Em Vilhena, cerca de R$ 27 milhões foram destinados à área da saúde. Para o Cone Sul, os investimentos superam R$ 60 milhões entre 2024 e 2025. Segundo ele, aproximadamente 75% a 80% das emendas previstas para 2025 já foram pagas, somando cerca de R$ 80 a R$ 85 milhões.

Entre os investimentos citados estão a aquisição de uma usina de asfalto para Vilhena e projetos semelhantes para municípios da Zona da Mata, além de recursos para saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. O senador também mencionou investimentos em equipamentos de diagnóstico, como ecocardiograma, ressonância magnética e centros de imagem, com atendimento regional pelo SUS.

Jaime Bagattoli afirmou que completa três anos de mandato no Senado e citou avaliação positiva em ranking nacional de transparência política. Ele também comentou sobre o cenário político nacional, defendendo maior combate à corrupção e destacando a importância do papel do Congresso Nacional.

No campo partidário, o senador falou sobre o Partido Liberal (PL) em Rondônia, reafirmando apoio às definições nacionais da sigla. Ele também mencionou o apoio à pré-candidatura do senador Marco Rogério ao governo de Rondônia e à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República, conforme decisões internas do partido.

Ao final da entrevista, Jaime Bagattoli deixou uma mensagem aos rondonienses, destacando a importância da participação democrática, da análise do perfil dos candidatos nas próximas eleições e da escolha consciente por representantes nos âmbitos estadual e federal.

A visita ao Extra de Rondônia fez parte da agenda do senador no Cone Sul do estado e marcou mais um momento de prestação de contas do mandato parlamentar à população.