Homem é preso por perturbação do sossego, desacato e resistência após denúncia no bairro Iquê em Vilhena

Uma ocorrência de perturbação do sossego terminou com prisões, apreensão de equipamentos de som e confronto com a Polícia Militar na Rua 8304, bairro Iquê, em Vilhena.

A ação foi registrada após denúncia recebida pela Central de Operações, que mobilizou uma guarnição da Rádio Patrulha até o endereço indicado.

No local, os policiais constataram a presença de som em volume extremamente alto, vindo do interior de uma residência.

Durante a averiguação, foram identificados diversos aparelhos e equipamentos de áudio de grande potência, responsáveis pelo barulho que estaria incomodando moradores vizinhos.

Após repetidas tentativas de contato, um homem se apresentou como responsável pelo imóvel. Ao ser orientado a desligar ou reduzir o volume do som, ele teria se recusado a cumprir a ordem policial e passou a proferir ofensas e xingamentos contra os militares, além de questionar a legalidade da atuação da equipe e ameaçar descobrir quem havia feito a denúncia.

Diante da resistência e do desacato, os policiais precisaram utilizar técnicas de imobilização e algemas para conter o suspeito. Durante a ação, outro homem, familiar do primeiro, tentou impedir a prisão e teria soltado um cão de grande porte com o objetivo de atacar os militares. A agressão foi contida com o uso de agente químico.

Os dois envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia, onde tiveram seus direitos constitucionais informados. Conforme a Polícia Militar, um dos detidos assumiu ser o proprietário do sistema de som e afirmou ter ciência de que o barulho poderia incomodar os vizinhos, embora acreditasse que o volume não causaria transtornos.

Ainda segundo a ocorrência, o principal envolvido já possui registro anterior por comportamento semelhante, caracterizando reincidência. Durante a intervenção, policiais sofreram escoriações leves, assim como um dos conduzidos. O outro não apresentava lesões aparentes.

O caso foi apresentado à autoridade policial de plantão, que deverá adotar as medidas cabíveis.