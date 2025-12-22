Impasse sobre guarda de menores termina com condução dos pais à delegacia em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível desobediência a ordem judicial relacionada à guarda e ao direito de convivência de menores, na Rua 8222, bairro Barão do Melgaço II, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha se deslocou até o endereço após denúncia recebida pela Central de Operações.

No local, o solicitante relatou que manteve um relacionamento conjugal por mais de uma década, encerrado há cerca de oito anos, do qual nasceram dois filhos menores de idade.

Conforme decisão judicial em vigor, a guarda dos menores ficou estabelecida de forma unilateral com a genitora, ficando o pai com o direito de convivência durante períodos específicos, incluindo férias escolares alternadas.

No entanto, ao comparecer para buscar os filhos para o período de férias, o solicitante teria encontrado resistência por parte da responsável legal, que não autorizou a saída das crianças, alegando que a liberação ocorreria apenas em data posterior.

Ainda segundo o relato, após tentativas frustradas de contato telefônico e mensagens, o pai procurou o Conselho Tutelar, sendo orientado a acionar a Polícia Militar, uma vez que a situação envolvia possível descumprimento de ordem judicial.

A guarnição policial interveio e ouviu a responsável legal, que confirmou ter conhecimento das datas estabelecidas no acordo, mas alegou que houve alterações posteriores, passando a guarda a ser compartilhada, além de afirmar que os menores já teriam permanecido com o pai nos primeiros dias do mês.

Diante da divergência entre as partes e da impossibilidade de resolução no local, os envolvidos foram conduzidos e apresentados à autoridade competente para que as medidas cabíveis sejam adotadas.