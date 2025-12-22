Natal que transforma: Cássio Gois leva esperança, sorrisos e alegria às crianças de Cacoal

O Natal em Cacoal ganhou, mais uma vez, um significado especial em 2025.

O deputado estadual Cássio Gois reafirmou seu compromisso com o município ao apoiar os eventos culturais, contribuir com a decoração natalina e investir em ações sociais que alcançam diretamente crianças dos bairros mais distantes e em situação de vulnerabilidade.

Todos os anos, o parlamentar contribui com o tradicional Acender das Luzes, realizado no aniversário da cidade, fortalecendo as atrações culturais no Complexo Beira Rio e proporcionando um ambiente de celebração, convivência e integração para as famílias cacoalenses. Neste ano, além do apoio cultural, Cássio Gois destinou recursos à Prefeitura Municipal de Cacoal para a aquisição de mais de 15 mil brinquedos, que estão sendo distribuídos gratuitamente em diversos bairros do município.

A entrega dos brinquedos ocorre de forma especial e emocionante. O trenó do Papai Noel, criado em 2021 a partir de sucatas reaproveitadas, percorre os principais bairros de Cacoal levando as elfas, o Papai Noel e a magia do Natal. O projeto, que une criatividade, sustentabilidade e solidariedade, tornou-se símbolo de esperança ao chegar a comunidades que muitas vezes não recebem ações desse porte.

Bonecas, carrinhos, bolas e doces estão sendo entregues às crianças, que aguardam com entusiasmo a chegada do trenó. A ação conta com a presença do deputado Cássio Gois, do prefeito Adailton Furia, da primeira-dama Joliane Furia do vice-prefeito Tony Pablo e dos vereadores Clebinho, Marilande e Farlen, que percorrem os bairros levando não apenas presentes, mas também atenção, cuidado e proximidade com a população.

“Esse Natal só é possível porque temos parceiros comprometidos com as pessoas. Quero agradecer ao deputado Cássio Gois, que todos os anos investe na cultura, no Natal da cidade e, principalmente, em ações sociais que alcançam as crianças dos bairros mais carentes. É uma alegria ver esse trenó chegar onde muitas vezes o poder público não consegue chegar sozinho”, afirmou o prefeito Adailton Furia.

Para o deputado Cássio Gois, investir nas crianças é investir no futuro e fortalecer valores essenciais da sociedade.

“O Natal é tempo de amor, cuidado e esperança. Quando vemos esse trenó chegando aos bairros, levando brinquedos, doces e sorrisos, entendemos que todo esforço vale a pena. Nosso compromisso é com as pessoas, especialmente com as crianças, para que elas se sintam lembradas, valorizadas e acolhidas”, destacou o parlamentar.

A emoção também marcou as famílias atendidas. No bairro Paineiras, uma das comunidades contempladas, o sentimento foi de gratidão.

“A gente só tem a agradecer. Muitas crianças aqui não teriam presente neste Natal se não fosse essa iniciativa. Ver o Papai Noel chegando, trazendo boneca, carrinho, bola e doce enche o coração da gente de alegria. Obrigada ao deputado Cássio, ao prefeito e a todos que pensaram nas nossas crianças”, relatou uma moradora.

Mais do que uma ação natalina, a iniciativa representa cuidado, inclusão e respeito com as famílias de Cacoal. O trenó feito de sucata, que hoje leva sonhos e sorrisos, simboliza um Natal que transforma, aproxima e reforça que investir em pessoas é fundamental para construir uma sociedade mais humana e solidária.