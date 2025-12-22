Operação contra crime organizado cumpre mandados em Vilhena e outras cidades de RO, AM e PR

Foi deflagrada na manhã desta segunda-feira, 22 de dezembro de 2025, a oitava fase da Operação Audácia, resultado de uma ação integrada de combate ao crime organizado, com cumprimento de mandados em Vilhena e em diversos municípios de Rondônia, além dos estados do Amazonas e Paraná.

A operação reúne o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), a Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), a Secretaria de Estado de Justiça (SEJUS), a Polícia Militar (PMRO), a Polícia Civil (PCRO), a Polícia Penal de Rondônia (PPRO), a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e a Polícia Federal (PF).

Participam ainda equipes dos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) dos Ministérios Públicos de Rondônia, Paraná e Amazonas, além da Força Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (FTICCO), da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal (FICCO), da Coordenadoria de Recursos Especiais da PCRO (CORE), da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (Patrimônio), da Diretoria de Inteligência Policial (DIP), da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Família (DEAM), da 2ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO 2), do Batalhão de Choque (BPCHOQUE), do Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação ao Crime Organizado (BPTAR), dos 1º, 3º, 5º, 6º e 9º Batalhões da PM, do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), do Centro de Inteligência da PMRO (CI), do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (GAPE), da Gerência de Inteligência Penitenciária da SEJUS (GIP) e da Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Ao todo, mais de 200 policiais participam da ação.

O objetivo da operação é cumprir 68 mandados de prisão preventiva e 78 mandados de busca e apreensão, autorizados pela 1ª Vara de Garantias do Estado de Rondônia. As ordens judiciais estão sendo executadas em residências e unidades prisionais localizadas em Porto Velho, Cacoal, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e Vilhena, em Rondônia, além de Coari, no Amazonas, e Maringá e Catanduvas, no Paraná.

As medidas visam instruir Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado pelo MPRO para apurar a suposta prática dos crimes de organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente, além de delitos como posse e porte ilegal de arma de fogo, receptação, tráfico de drogas e outras infrações atribuídas a integrantes de facção criminosa com atuação na região.

A operação também tem como finalidade a recaptura de foragidos da Justiça, o cumprimento de mandados de prisão em aberto por outros fatos e a apuração de eventuais crimes em flagrante que possam ser constatados durante as buscas.

A oitava fase da Operação Audácia é desdobramento direto da primeira etapa, deflagrada em fevereiro de 2024. Segundo o MPRO, o procedimento investigatório encontra-se em fase final, com previsão de oferecimento de denúncia à Justiça dentro do prazo legal.

A ação reforça a atuação conjunta das forças de segurança pública no enfrentamento ao crime organizado e às facções criminosas no estado de Rondônia.