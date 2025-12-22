Operação integrada recupera em RO máquinas pesadas furtadas em GO avaliadas em mais de R$ 2 milhões

Uma ação conjunta das forças de segurança pública resultou na recuperação de três máquinas pesadas utilizadas em serviços de terraplanagem, avaliadas em mais de R$ 2 milhões, que haviam sido furtadas no estado de Goiás e transportadas para Rondônia.

Conforme apurado, os maquinários ingressaram em território rondoniense no final do mês de novembro. A operação envolveu policiais da Seção de Inteligência da 3ª Companhia do 30º Batalhão (Colorado do Oeste), do Núcleo de Inteligência do 10º Batalhão (Rolim de Moura), da Polícia Militar de Rondônia, além do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As informações iniciais partiram da Inteligência da Polícia Militar de Goiás, que identificou o deslocamento dos equipamentos para o estado.

Com base nos dados recebidos, as equipes de inteligência das corporações atuaram de forma integrada, realizando cruzamento de informações logísticas e operacionais, o que levou à identificação de três regiões suspeitas onde os equipamentos poderiam estar armazenados.

Após vários dias de diligências, os policiais localizaram uma máquina na região de Pimenta Bueno, outra em Rolim de Moura e a terceira em Cacoal. A recuperação dos equipamentos ocorreu na última semana.

Durante a ação, três pessoas foram conduzidas e apresentadas às autoridades policiais como suspeitas de envolvimento no delito, permanecendo à disposição da Justiça para as providências cabíveis e aprofundamento das investigações.

Os equipamentos foram apreendidos e encaminhados às autoridades policiais competentes de cada circunscrição, onde passaram por perícia técnica. Concluídos os trâmites legais, os maquinários serão restituídos aos legítimos proprietários, gerando um prejuízo milionário evitado.

A operação reforça a importância da integração entre as forças de segurança estaduais e federais, bem como o papel estratégico do trabalho de inteligência policial no combate a crimes patrimoniais interestaduais.