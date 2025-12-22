Projeto de plantio de árvores frutíferas é lançado no Parque Ecológico de Vilhena

Um ato simbólico realizado na manhã da última sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, marcou o lançamento de um projeto de plantio de árvores frutíferas no Parque Ecológico de Vilhena.

A iniciativa foi apresentada por Dari de Oliveira, com a presença do vice-prefeito Aparecido Donadoni, do secretário municipal de Meio Ambiente, Alexandre Damasceno, e do sargento Huther, da Polícia Militar Ambiental.

Nesta primeira etapa do projeto, está previsto o plantio de 150 árvores frutíferas de espécies diversas. Deste total, 40 mudas serão plantadas às margens do lago do parque, onde os frutos também servirão de alimento para os peixes existentes no local.

As mudas foram produzidas pelo próprio Dari de Oliveira e doadas ao Parque Ecológico, sem qualquer custo para o município. A iniciativa integra ações voltadas à preservação ambiental e ao fortalecimento das áreas verdes urbanas.

De acordo com o cronograma apresentado, a próxima fase do projeto prevê o plantio de centenas de novas árvores ao longo da pista de caminhada que liga o Parque Ecológico à Casa Marechal Rondon, ponto turístico e histórico de Vilhena.

HISTÓRICO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

O Parque Ecológico de Vilhena foi idealizado por Dari de Oliveira há cerca de dez anos, em uma área que anteriormente funcionava como depósito clandestino de lixo e entulho, o que causava prejuízos a diversas nascentes da região, incluindo o Rio Barão do Melgaço.

Atualmente, a área faz parte de um complexo de preservação ambiental, e o projeto prevê a conexão do parque ao Parque de Exposições da cidade. Caso a proposta seja concretizada, Vilhena poderá contar com uma área urbana contínua de vegetação com aproximadamente 150 hectares, incluindo trechos de mata primária, extensão superior à do Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Segundo os idealizadores, a ampliação do complexo ambiental pode contribuir para o destaque do município em ações de preservação, além de fortalecer o potencial da cidade para novos investimentos ligados à sustentabilidade.

TRAJETÓRIA E RECONHECIMENTO

Durante o evento, Dari de Oliveira relembrou sua trajetória em Vilhena, cidade onde reside há 50 anos, e destacou que ver o parque estruturado representa a concretização de um projeto iniciado há uma década. Ele afirmou que o espaço seguirá recebendo melhorias com a implantação das árvores frutíferas.

Em nome do município, o vice-prefeito Aparecido Donadoni agradeceu a contribuição de Dari de Oliveira ao longo de meio século de dedicação à cidade. Também foi informado que, mesmo aos 80 anos, Dari assinou um contrato de doação de serviços ao Município, sem qualquer remuneração, para continuar colaborando com as ações de preservação e desenvolvimento do Parque Ecológico de Vilhena.