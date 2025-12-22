Rondônia 44 Anos: Dra. Thaíssa Souza celebra trajetória do estado e reafirma compromisso com o desenvolvimento

No dia em que o estado de Rondônia celebra seus 44 anos de criação, a deputada estadual Dra. Thaíssa Souza (Podemos) manifestou seu orgulho e entusiasmo pela trajetória da “Terra do Cassiterita”.

Em tom de comemoração, a parlamentar destacou a força do povo rondoniense e a evolução meteórica da região, que se consolidou como uma das fronteiras econômicas mais importantes do Brasil.

Um Legado de Coragem: O Resumo de Nossa História

A história de Rondônia é marcada pela resiliência. Antes de se tornar estado em 22 de dezembro de 1981, a região viveu ciclos econômicos intensos, desde a exploração da borracha e a construção da lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, até a colonização agrícola que trouxe pioneiros de todo o país.

Originalmente Território Federal do Guaporé (criado em 1943), o estado recebeu o nome de Rondônia em homenagem ao Marechal Cândido Rondon. Em pouco mais de quatro décadas, o que era uma promessa de futuro transformou-se em uma potência do agronegócio e do comércio, mantendo viva a rica diversidade cultural formada por quem aqui chegou e por quem aqui já estava.

O Olhar da Deputada para o Futuro

A Dra. Thaíssa Souza, em sua mensagem oficial, parabenizou cada cidadão que contribui para o crescimento do estado. Ela enfatizou que seu mandato é uma ferramenta de auxílio direto para que esse desenvolvimento chegue a todos os municípios.

“Celebrar os 44 anos de Rondônia é celebrar a coragem de cada rondoniense. Meu trabalho na Assembleia Legislativa tem um único norte: garantir que o desenvolvimento que vemos no campo e na cidade se transforme em qualidade de vida, saúde digna e infraestrutura para a nossa gente,” afirmou a deputada.

Trabalho Contínuo pela População

A parlamentar aproveitou a data para reforçar que sua atuação parlamentar segue focada em melhorias estruturantes. Seja na defesa do comércio, na busca por recursos para a saúde ou no apoio aos produtores rurais, a Dra. Thaíssa destacou que “honrar Rondônia é trabalhar incansavelmente para que o estado continue sendo terra de oportunidades”.

A deputada finalizou reafirmando seu compromisso de continuar percorrendo cada canto do estado, ouvindo as demandas reais e transformando-as em ações concretas que melhorem o dia a dia da população.