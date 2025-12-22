Servidor público vítima de grave acidente em bueiro procura casal que o socorreu e alerta para risco em Vilhena

O servidor público Elói Carrijo, morador de Vilhena, está à procura do casal que prestou socorro a ele após um grave acidente ocorrido na noite de 4 de fevereiro de 2024, na esquina da rua R.S. Cimento, nas proximidades da área da Embratel.

Além de manifestar agradecimento público pela ajuda recebida, ele faz um alerta sobre os riscos causados por tampas de bueiro com alças metálicas levantadas em diversos pontos da cidade.

Segundo o relato, Elói caminhava pelo local durante a noite quando tropeçou em uma tampa de bueiro cuja alça estava levantada e não foi percebida a tempo. Com a queda, ele bateu violentamente o rosto no asfalto, fraturou o nariz e sofreu múltiplas lesões na região cervical e na coluna.

Devido à gravidade do impacto, a vítima teve cinco lesões cervicais e ficou, inicialmente, tetraplégica, sem movimentos nos braços e nas pernas. O sangramento intenso no rosto fez com que ele permanecesse com o nariz submerso em uma poça de sangue, correndo risco de asfixia. Elói relata que várias pessoas passaram pelo local sem prestar auxílio, até que um casal parou, acionou o Corpo de Bombeiros e possibilitou o atendimento de emergência.

Após o acidente, o servidor passou por um longo processo de recuperação. Primeiro, permaneceu totalmente imobilizado, depois passou a utilizar cadeira de rodas e, atualmente, quase dois anos depois, voltou a caminhar, ainda que com limitações físicas.

Além de agradecer ao casal que o ajudou, Elói chama atenção para o perigo contínuo representado pelas tampas de bueiro com alças expostas, situação que, segundo ele, ainda pode ser encontrada em diferentes regiões de Vilhena. O problema foi observado, por exemplo, no Parque Ecológico e também no Serviço Especializado em Reabilitação (SER), localizado atrás do Estádio Municipal.

De acordo com o relato, mesmo após alertas feitos a responsáveis pelos locais, as alças continuaram expostas, oferecendo risco principalmente a pedestres e crianças. Ele destaca que quedas nessas condições podem resultar em ferimentos graves ou até em morte.

Durante uma visita recente ao Parque Ecológico, o morador informou que apresentou a situação ao vice-prefeito Aparecido Donadoni e ao secretário municipal de Meio Ambiente, Alexandre Damaceno. Segundo ele, ambos reconheceram o risco e se comprometeram a verificar e corrigir o problema em outros pontos da cidade.

O caso reforça a necessidade de manutenção adequada das tampas de bueiro e de fiscalização constante em áreas públicas para prevenir acidentes. A vítima também pede que a imprensa acompanhe as providências anunciadas, a fim de garantir que as correções sejam efetivamente realizadas em Vilhena.