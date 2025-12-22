Sexta-feira: show nacional de Pedro Paulo & Alex acontece em Vilhena

Na próxima sexta-feira, 26, acontece o show nacional da dupla Pedro Paulo & Alex no Parque de Exposições de Vilhena. A apresentação integra a programação de eventos musicais previstos para o município e tem organização das produtoras Conesul Shows e Labajos Shows.

Os ingressos encontram-se no segundo lote, com valores definidos por setor. O ingresso VIP está fixado em R$ 89,99, enquanto o setor Front Stage está no valor de R$ 119,99. Há ainda a opção de Camarote Premium para até 10 pessoas, ao custo de R$ 2.500,00, com serviços de garçom, segurança e entrada exclusiva.

A organização informa que a entrada de menores de idade será permitida somente mediante autorização autenticada em cartório pelos pais ou responsáveis legais, documento que deverá ser apresentado no momento do acesso ao local.

Em relação às vendas antecipadas, foi informado que os ingressos adquiridos previamente poderão passar por revisão e validação no dia do evento, conforme os procedimentos adotados pela produção.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 99200-3905.